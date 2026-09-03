Dank der Hamas an den Jemen für seine Unterstützung des palästinensischen Volkes

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen übermittelte Khalil al-Hayya, Chef des Politbüros der Hamas-Bewegung, in einer Botschaft an Abdul-Wahid Abu Ras, den stellvertretenden Aussenminister und Minister für Migrantenangelegenheiten in der Regierung von Sanaa, seinen Dank für die Position des Jemen zur Unterstützung des palästinensischen Volkes, des Widerstands und dessen Unterstützung.

Al-Hayya betonte in seiner Botschaft, dass die Positionen des Jemen die Tiefe der brüderlichen und historischen Bindungen zwischen den beiden Völkern widerspiegeln und die starke Präsenz Palästinas im Bewusstsein des jemenitischen Volkes und seiner Führung zeigen.

Er dankte auch für die feste Position und die Unterstützung des Jemen für das palästinensische Volk und den Widerstand. Al-Hayya erflehte Gnade für die Märtyrer des Jemen, an ihrer Spitze «Ahmed al-Rahawi», den Premierminister der Regierung von Sanaa, und andere jemenitische Minister, die «den Preis für die Unterstützung Palästinas mit ihrem reinen Blut bezahlten».

Obwohl das jemenitische Volk Aggression und Blockade ausgesetzt ist, bleibt der Jemen fest in seiner Unterstützung des Widerstands in Gaza und der Verteidigung der palästinensischen Sache, während er sich dem Völkermordkrieg stellt, dem das palästinensische Volk ausgesetzt ist.