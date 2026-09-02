Pakistan äußerte Besorgnis über die Verschärfung der Spannungen zwischen Iran und den USA

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera berichtet, erklärte das pakistanische Außenministerium in einer Stellungnahme: „Wir sind besorgt über die Eskalation der Spannungen zwischen den USA und dem Iran, werden jedoch den Dialog fortsetzen.“

In der Erklärung heißt es: „Wir bleiben optimistisch, dass beide Seiten an den Verhandlungstisch zurückkehren werden.“

Die direkte Konfrontation zwischen der Islamischen Republik Iran und den USA trat am Dienstagabend (10. Schahrivar) in eine der ernstesten Phasen der letzten Wochen ein; die US-Luftangriffe auf Gebiete im Süden des Landes – von Hormozgan bis Sistan und Belutschistan – wurden von einer schnellen Reaktion der iranischen Streitkräfte beantwortet, und die Islamischen Revolutionsgarden meldeten den Beginn der „Antwort, die bedauern lassen wird“ sowie Raketen- und Drohnenangriffe auf amerikanische Ziele in der Region. Gleichzeitig erlebten der Himmel über Jordanien, Bahrain und der irakischen Kurdistan-Region eine Welle von Sicherheitswarnungen, Raketenabwehr und Berichten über Angriffe auf US-Stellungen; diese Entwicklung hat die Straße von Hormuz erneut zum Hauptzentrum der globalen Energie- und Sicherheitskrise gemacht.