Araghchi: Amerika muss zu seinen Verpflichtungen und dem Islamabad-Memorandum zurückkehren

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, sagte Seyyed Abbas Araghchi, Außenminister der Islamischen Republik Iran, nach dem ersten Tag des Gipfels der Staatschefs der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Kirgisistan: Alle Treffen und Gespräche waren durch und durch arbeitsorientiert und frei von den üblichen Formalitäten; insbesondere wurden die bestehenden Themen und Bereiche für eine Zusammenarbeit im wirtschaftlichen und anderen Bereichen erörtert.

Der Außenminister der Islamischen Republik Iran fügte hinzu: Auch die Frage der aggressiven Angriffe Amerikas und ihrer Folgen wurde aufgeworfen. Wir betonten, dass das iranische Volk weiterhin für die Wahrung seiner Rechte einstehen wird, und dieses Thema wurde bei allen Treffen hervorgehoben.

Araghchi fuhr fort: Eines der bei allen Treffen angesprochenen Themen war das Islamabad-Memorandum – ein Memorandum, das von den Präsidenten der beiden Länder unterzeichnet wurde und das Amerika verletzt hat.

Der Außenminister der Islamischen Republik Iran betonte: Amerika muss zu seinen Verpflichtungen zurückkehren und die Bestimmungen des Memorandums einhalten; danach können wir aus dieser Situation herauskommen, da alle Länder besorgt sind, dass der Krieg so schnell wie möglich beendet wird.

Er sagte: Wir haben klargestellt, dass die Lösung völlig klar und eindeutig ist; Amerika muss zu seinen Verpflichtungen und genau jener Vereinbarung zurückkehren, die sein Präsident unterzeichnet hat. In diesem Fall kann sich alles in die richtige Richtung bewegen.