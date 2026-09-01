Peseschkian: Die Sicherheit der Region hängt von der Bekämpfung von Machtansätzen ab

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, betonte Masud Peseschkian, Präsident der Islamischen Republik Iran, in seiner Rede auf dem 26. Gipfeltreffen der Staatschefs der Mitgliedstaaten der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ), nachdem er die wichtigsten sicherheits- und wirtschaftspolitischen Herausforderungen der Region dargelegt hatte, die Notwendigkeit, die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten zur Festigung der Stabilität und zur Gestaltung einer gemeinsamen Zukunft zu verstärken.

Der Präsident der Islamischen Republik Iran verwies auf die mehr als zwei Jahrzehnte währende Erfahrung der SOZ und bezeichnete Vertrauensbildung, Achtung der Souveränität der Staaten, Nichteinmischung in innere Angelegenheiten und Zusammenarbeit zwischen den Regierungen als Voraussetzungen für die Erreichung dauerhafter Sicherheit.

Peseschkian wies auf Bedrohungen wie Terrorismus, gewalttätigen Extremismus, Drogenhandel, transnationale organisierte Kriminalität und Cyberkriminalität hin und nannte die Verschärfung der geopolitischen Rivalität, einseitige Politik sowie den Einsatz von Gewalt und militärischer Macht als weitere Faktoren, die bei den Ländern der Region und den Schwellenländern Besorgnis auslösen.

Der Präsident der Islamischen Republik Iran bezog sich außerdem auf die jüngsten Entwicklungen in Westasien und die Angriffe der USA und des zionistischen Regimes auf Iran, bezeichnete diese Handlungen als Verstoß gegen die grundlegenden Prinzipien der UN-Charta und des Völkerrechts, erläuterte den Verlauf des Krieges und die darauffolgenden Entwicklungen und bekräftigte die Position Irans hinsichtlich der im Islamabad-Memorandum enthaltenen Verpflichtungen.

In einem anderen Teil seiner Rede bezeichnete Peseschkian Sicherheit und Entwicklung als zwei miteinander verbundene und untrennbare Konzepte und betonte die Notwendigkeit, dass die SOZ gleichzeitig die Sicherheits- und Wirtschaftsaspekte berücksichtigt.

Der Präsident der Islamischen Republik Iran nannte den Ausbau des innerorganisatorischen Handels, die Erleichterung der Zollverfahren, den Ausbau von Verkehrskorridoren, die Anbindung von Häfen und Logistikzentren, die Steigerung der Transitkapazitäten und die Stärkung der Resilienz der Lieferketten als wichtige Schwerpunkte der wirtschaftlichen Zusammenarbeit der Mitglieder.

Peseschkian schlug außerdem drei Initiativen im Bereich der wirtschaftlichen Zusammenarbeit vor: die Vertiefung der Finanz- und Bankenkooperation und die Gründung einer „SOZ-Bank“, die Schaffung einer Export- und Investitionsversicherungsunion sowie die Bildung eines „SOZ-Energiekonsortiums“. Im Sicherheitsbereich regte er die Einrichtung eines Strategischen Zentrums für Sicherheitsstudien dieser Organisation an, um neuartige Bedrohungen zu erkennen und die regionale Stabilität zu stärken.