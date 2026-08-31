Berater des Präsidenten der VAE: Weder Krieg noch Frieden ist keine nachhaltige Lösung

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, reagierte Anwar Gargash, Berater des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, heute, Montag, auf die Entwicklungen in der Region.

In einem Beitrag im sozialen Netzwerk X schrieb er, dass die Situation „weder Krieg noch Frieden“ keine nachhaltige Lösung sein könne, ebenso wie die Politik, die Golfstaaten und Jordanien ins Visier zu nehmen, ihre Wirkungslosigkeit bewiesen habe.

Anwar Gargash fügte hinzu: Heute braucht es mehr denn je realistische und nachhaltige politische Lösungen, die die politischen und wirtschaftlichen Dimensionen der Krise berücksichtigen.

Er präzisierte weiter: Diese Lösungen müssen mit der Überwindung der Phase der Spannungen und der Rückkehr der Schifffahrt in der Strasse von Hormus zum Normalzustand beginnen und letztlich zu einem realistischeren Ansatz führen, der über den Rahmen eines Memorandum of Understanding hinausgeht, das es nicht vermocht hat, eine praktikable und akzeptable Roadmap zu skizzieren.