Amir Behmard: Die Luftverteidigung ist die erste Linie zum Schutz des Luftraums des Landes

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, übermittelte Brigadegeneral-Pilot Bahman Behmard, Kommandeur der Luftstreitkräfte der Armee der Islamischen Republik Iran, in einer Botschaft unter Würdigung des Andenkens der hochverehrten Märtyrer der Luftverteidigung seine Glückwünsche zu diesem Anlass an Brigadegeneral Alireza Elhami, Kommandeur des Gemeinsamen Luftverteidigungsstabs „Khatam al-Anbiya“ und Kommandeur der Luftverteidigungskräfte der Armee, sowie an alle Kommandeure und Angehörigen dieser Truppe und betonte die strategische Rolle der Luftverteidigung beim Schutz des Himmels und der Sicherheit des Landes.
31 August 2026 - 21:38
News ID: 1859715
Source: ABNA
Der Kommandeur der Luftstreitkräfte der Armee betonte in einer Botschaft zum Tag der Luftverteidigung: Die Luftverteidigung ist die erste Linie zum Schutz des Luftraums des Landes und einer der grundlegenden Pfeiler der Verteidigungs- und Abschreckungsmacht Irans.
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