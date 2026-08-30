Fünf Palästinenser in Gaza in den letzten 24 Stunden getötet

Wie die Agentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera berichtet, erklärte das Gesundheitsministerium von Gaza, dass in den letzten 24 Stunden fünf Menschen im Gazastreifen infolge von Angriffen des zionistischen Regimes getötet wurden.

Das Ministerium wies ferner darauf hin, dass seit dem Waffenstillstand vom Oktober 2025 bereits 1318 Palästinenser durch israelische Streitkräfte getötet wurden.

Israel, das mit Unterstützung der USA im Oktober 2023 seinen Krieg gegen den Gazastreifen begann, hat mehr als 73 000 Palästinenser getötet und über 174 000 Menschen verletzt, die meisten davon Frauen und Kinder.