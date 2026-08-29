Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf TASS erklärte Liu Chang, Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington, dass der von den USA gegen Iran begonnene Wirtschaftskrieg nicht zur Lösung der Lage beitrage, sondern nur die Spannungen verschärfe und den globalen Finanzordnung zu untergraben drohe.

Mit Blick auf die Aufnahme des chinesischen Logistikunternehmens «Kameng Trading» in die US-Sanktionsliste gegen Iran sagte er: «China hat wiederholt seine entschiedene Ablehnung illegaler einseitiger Sanktionen bekundet, die keine Grundlage im Völkerrecht oder im Mandat des UN-Sicherheitsrates haben».

Er fügte hinzu: «Wirtschaftskrieg und maximale Druckpolitik bieten keine Lösung. Im Gegenteil, sie tragen nur zur Eskalation der Spannungen bei und führen zu einem Übergreifen von Risiken, was die globale Wirtschafts- und Finanzordnung stört und die legitimen Rechte und Interessen anderer Länder schädigt. Die dringende Aufgabe besteht darin, die Deeskalation der Lage zu fördern und so schnell wie möglich zum Dialog und zu Verhandlungen zurückzukehren. China wird alle erforderlichen Anstrengungen unternehmen, um seine Rechte und Interessen entschlossen zu schützen.»