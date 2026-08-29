Pelosi: Die USA haben im Krieg gegen den Iran kein einziges strategisches Ziel erreicht

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna schrieb Nancy Pelosi, die ehemalige Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, in einem Beitrag auf X und kritisierte dabei die Herangehensweise der Trump-Administration im Krieg gegen den Iran: «Es sind nun sechs Monate vergangen, seit Trump seinen illegalen Krieg gegen den Iran begann – ein katastrophaler Fehler, der 19 Soldaten das Leben kostete und über 750 Verwundete forderte.»

Sie fügte hinzu: «Nach sechs Monaten und der Ausgabe von Milliarden Dollar hat die Operation “Episches Scheitern” noch immer kein einziges strategisches Ziel erreicht.»

In diesem Beitrag verwendete Pelosi den ironischen Ausdruck «Episches Scheitern», um Trumps Versagen in diesem Krieg und der Aggression gegen den Iran zu betonen.

Zuvor hatte auch Chuck Schumer, der Führer der demokratischen Minderheit im US-Senat, gesagt: «Sechs Monate sind vergangen, seit Trump einen Krieg gegen den Iran entfacht hat, der unsere Streitkräfte gefährdet hat. Sechs Monate sind vergangen, seit Trump einen Krieg entfacht hat, der zu einem astronomischen Anstieg der Treibstoffpreise und zur Destabilisierung der Welt geführt hat. Die Trump-Administration verbreitet offensichtliche Lügen über ihr Scheitern in der Iran-Frage, während die Realität so aussieht, dass der Iran nach sechs Monaten die Straße von Hormus kontrolliert.»