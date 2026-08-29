Die USA stellen Militärhilfe für die Kurdenregion im Irak ein

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die BBC erklärten informierte Quellen, dass die Regierung von US-Präsident Donald Trump beabsichtige, die Militärhilfe für einen ihrer wichtigsten Verbündeten im Nahen Osten einzustellen.

Dem Bericht zufolge hat das US-Verteidigungsministerium bei Treffen seiner Beamten mit Persönlichkeiten aus der Kurdischen Region im Irak mitgeteilt, dass die US-Regierung nicht beabsichtige, das Abkommen zu verlängern, das die Sicherheitshilfe für die Peschmerga-Kräfte vorsieht.

In dem Bericht heißt es, dass die Beamten der Kurdischen Region im Irak besorgt seien, dass die Einstellung dieser Mittel ein Machtvakuum schaffen könnte.

Analysten sind der Ansicht, dass das Ende der Sicherheitshilfe für die Peschmerga einen langjährigen US-Partner im Irak schwächen und den Verbündeten Amerikas in der Region signalisieren werde, dass Washington nicht verlässlich sei.

Die Absichtserklärung zwischen dem US-Verteidigungsministerium und der Regierung der Kurdischen Region im Irak läuft am 30. September aus. Dieses Datum fällt mit dem Tag zusammen, an dem die USA und andere Länder ihre letzten verbliebenen Truppen aus dem Irak abziehen werden.

Der einzige verbliebene US-Militärstützpunkt im Irak in Erbil, dem Zentrum der Kurdischen Region, wird nach dem Abzug der Koalitionstruppen im nächsten Monat geschlossen.

Die Peschmerga-Kräfte, die etwa 180.000 Mann in der Kurdischen Region im Irak umfassen, erhielten 2026 über das Programm des US-Verteidigungsministeriums 61 Millionen Dollar für Waffenkäufe und militärische Ausbildung.