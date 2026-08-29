Die Vorherrschaft der Kämpfer des Islam über die strategische Wasserstraße der Straße von Hormus ist vollkommen entschlossen

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna erklärten die Seestreitkräfte der IRGC: «Die Aussagen amerikanischer Beamter über die Offenheit der Straße von Hormus sind eine offensichtliche Lüge und dienen nur der Kontrolle der Ölpreise und dem Vertuschen ihrer eigenen Niederlagen.»

«Die Vorherrschaft der Kämpfer des Islam über diese strategische Wasserstraße ist vollkommen entschlossen, und mit aller Macht und voller Entschlossenheit ist die Straße von Hormus für alle Schiffe gesperrt, die ohne Abstimmung mit der Islamischen Republik Iran durchfahren wollen. Wir versichern dem teuren, mutigen und erweckten Volk des islamischen Iran, dass dieser Prozess bis zum Ende der Schandtaten der terroristischen US-Armee gegen unser geliebtes Land und zur Erfüllung der vereinbarten Verpflichtungen fortgesetzt wird.»