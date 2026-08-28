Laut der Nachrichtenagentur „Abna“ unter Berufung auf „RIA Nowosti“ sagte Sergej Lawrow, der russische Außenminister: Die Straße von Hormuz war vor der Aggression der USA und Israels gegen Iran völlig offen, und die Frage der Erhebung von Gebühren für die Durchfahrt durch diese Wasserstraße wurde nicht thematisiert, solange die USA und Israel nicht mit ihren Abenteuern begonnen hatten.

Der russische Außenminister betonte: Moskau möchte keine Gebühren für die Durchfahrt durch die Straße von Hormuz, aber dieses Thema bedarf weiterer Diskussion.

Russland kritisiert den Ansatz der USA in Bezug auf die Aggression gegen souveräne Staaten. Moskau verurteilte die Angriffe der USA und des zionistischen Regimes auf Iran von Anfang an und forderte die Nicht-Einmischung von Mächten außerhalb der Region im Persischen Golf.