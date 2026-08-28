Sanaa: Das saudische Regime mobilisiert seine Streitkräfte, um Jemen zu schaden

Laut der Nachrichtenagentur „Abna“ unter Berufung auf „Al-Masira“ erklärte das jemenitische Außenministerium, dass das saudische Regime seine abhängigen Kräfte und Söldner mobilisiert, um Jemen zu schaden und das soziale Gefüge dieses Landes zu zerstören.

Das jemenitische Außenministerium erklärte außerdem, dass das saudische Regime die Blockade der Flughäfen und Häfen Jemens sowie die Beschlagnahme nationaler Reichtümer fortsetzt, um Jemen zu erschöpfen und sein Volk zu verarmen.

Das Ministerium betonte, dass Jemen entschlossen sei, seine Rechte durchzusetzen, und dass das Handeln in diese Richtung zu einer religiösen Pflicht, einer Forderung des Volkes und einer nationalen Notwendigkeit geworden sei.

In den letzten Tagen haben die Zusammenstöße zwischen den jemenitischen Streitkräften und den von Saudi-Arabien unterstützten Milizen der zurückgetretenen Regierung an mehreren Fronten des Landes zugenommen.

Die Verschärfung der gegenseitigen Angriffe und Gefechte verstärkt die Befürchtungen einer erneuten Ausweitung der Kampfhandlungen im Jemen und eines Endes der relativen Ruhe der letzten Jahre.