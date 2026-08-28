Terroranschlag von Tel Aviv auf Dschenin im Westjordanland: 3 Menschen getötet

Laut der Nachrichtenagentur „Abna“ unter Berufung auf die Agentur „Shihab“ erklärte die Armee des zionistischen Regimes heute, am Freitag, dass sie bei ihrem Terroranschlag in der Stadt Dschenin im Westjordanland eine Gruppe palästinensischer Kämpfer angegriffen habe.

Das zionistische Regime behauptete zudem, bei den gestrigen Angriffen (Donnerstag) zwei Kommandeure der Hamas- und des Islamischen Dschihad-Bewegungen bei zwei Angriffen im Gazastreifen getötet zu haben.

Die Armee des zionistischen Regimes entsandte nach dem Angriff weitere Soldaten zum Ort des Angriffs in Dschenin im Norden des Westjordanlands.

Den später veröffentlichten Nachrichten zufolge kamen bei diesem Terroranschlag drei Menschen ums Leben, und das zionistische Regime hinderte Rettungskräfte daran, einzutreffen und Hilfe zu leisten.

Der Premierminister des zionistischen Regimes behauptete nach diesem Mord, dass die Besatzungssoldaten den Plan der Palästinenser für Angriffe auf dieses Regime in Dschenin vereitelt hätten.