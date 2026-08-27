Galibaf: Die strategische Beziehung zwischen Iran und China braucht niemandes Erlaubnis

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, veröffentlichte Mohammad Bagher Galibaf, Vorsitzender des Islamischen Beratenden Rates und Sonderbeauftragter Irans für China, einen Beitrag in einem sozialen Netzwerk als Reaktion auf die Haltung Chinas zur Nichteinhaltung der US-Sanktionen gegen Iran, in dem er schrieb: Wir begrüßen die prinzipientreue Haltung Chinas, die illegale Sanktionen gegen Iran ablehnt.

Er fügte hinzu: Die umfassende strategische Partnerschaft zwischen Iran und China basiert auf gegenseitigem Respekt, einer Win-Win-Kooperation und einer gemeinsamen Vision für eine multipolare Welt. Die Beziehung zwischen den beiden Ländern benötigt niemandes Erlaubnis.