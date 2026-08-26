Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, meldete NBC am frühen Mittwochmorgen unter Berufung auf informierte Quellen, dass Irans Raketen- und Drohnenangriffe den Geheimdienst- und Überwachungseinrichtungen der USA in Westasien Schäden in Milliardenhöhe verursacht hätten.

Trotz der verzweifelten Bemühungen der US-Regierung unter der Führung des Terroristen Donald Trump, die von Iran verursachten Schäden an den Stützpunkten des Landes in Westasien zu leugnen, räumen die US-Medien dies ein.

In dem Bericht heisst es: «Diese beispiellosen Angriffe haben die Verteidigungsschwächen der US-Stützpunkte offengelegt und die Behörden gezwungen, ihre Schutzmassnahmen für sensible Einrichtungen zu überdenken.»

Diese nicht namentlich genannten Quellen erklärten, dass der Wiederaufbau der Geheimdienstinfrastruktur in den Ländern Westasiens die USA Milliarden von Dollar kosten werde.

NBC fügte hinzu: «Irans Angriffe werfen Zweifel an den Fähigkeiten des Aussenministeriums, des Pentagons und der US-Geheimdienstorganisationen auf, die Einrichtungen des Landes in der Region zu schützen.»