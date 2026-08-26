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Märtyrertod von 4 Palästinensern im nördlichen Gazastreifen

26 August 2026 - 10:59
News ID: 1857317
Source: ABNA
Märtyrertod von 4 Palästinensern im nördlichen Gazastreifen

Nachrichtenquellen berichteten über den Märtyrertod von vier Palästinensern bei einem Drohnenangriff des zionistischen Regimes auf den nördlichen Gazastreifen.

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Agentur Shihab berichtet, griffen Drohnen des zionistischen Regimes mehrere Zivilisten in der Nähe der Schulen von „Abu Hussein“ an, die als Unterkunft für palästinensische Vertriebene im Lager Dschabalia dienen.

Laut diesem Bericht wurden bei diesem Angriff bisher vier palästinensische Zivilisten getötet und mehrere weitere verletzt.

Die Verletzten und die Leichen der Märtyrer dieses Angriffs wurden in das Krankenhaus Shifa gebracht.

Das zionistische Regime hat seit dem Waffenstillstand in Gaza mehrfach das Waffenruheabkommen gebrochen und seine Aggression gegen den Gazastreifen fortgesetzt.

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