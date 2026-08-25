Abdel Ati: Die Umsiedlung von Palästinensern auf die Sinai-Halbinsel ist eine rote Linie für Ägypten

Laut der Nachrichtenagentur „Abna“ behauptete Badr Abdel Ati, der ägyptische Außenminister, in einem exklusiven Interview mit Sky News, dass die Hamas-Bewegung und die palästinensischen Gruppen der Übergabe aller ihrer schweren und leichten Waffen zugestimmt hätten.

Er betonte, dass Kairo sich gegen jeden Versuch zur Umsiedlung der Palästinenser auf die Sinai-Halbinsel stellt.

In diesem Interview ging Abdel Ati auf eine Reihe der wichtigsten regionalen Themen ein, darunter Gaza, Sudan, Iran, die Wassersicherheit des Nils und die ägyptische Haltung zum Friedensvertrag mit dem zionistischen Regime.

Der ägyptische Außenminister sagte, dass die Umsiedlung der Palästinenser auf die Sinai-Halbinsel eine rote Linie für Ägypten sei und dieser Schritt die Beseitigung der palästinensischen Sache bedeuten würde. Kairo bleibt seiner ablehnenden Haltung gegenüber der Umsiedlung der Palästinenser von ihren Ländern treu.

Zum Sudan-Dossier betonte Abdel Ati, dass Ägypten die Auflösung des Sudans nicht zulassen werde und nannte die Bewahrung der Einheit und territorialen Integrität dieses Landes eine rote Linie.

Der ägyptische Außenminister erklärte zudem, dass jede Handlung, die zur Unterbrechung des Nilwasserflusses führe, Kairo nach internationalem Recht das Recht auf Selbstverteidigung gebe.

Zum Iran-Dossier betonte Abdel Ati, dass Kairo eine friedliche Lösung und die Rückkehr Irans an den Verhandlungstisch anstrebe.

Über die Beziehungen Ägyptens zum zionistischen Regime sagte er, dass Ägypten an dem Friedensvertrag mit Israel festhalte.