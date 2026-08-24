Warnung der Hamas vor den Aktivitäten von Siedlern im Westjordanland und im besetzten Jerusalem

Wie die Nachrichtenagentur „Abna“ unter Berufung auf das Informationsportal der Hamas-Bewegung berichtet, warnte Mahmud Mardawi, einer der Führer der Hamas, vor der Zunahme der Angriffe zionistischer Siedler gegen Palästinenser im Westjordanland und im besetzten Jerusalem.

Er wies auf die Zerstörung mehrerer Häuser sowie landwirtschaftlicher und industrieller Einrichtungen in der Region Al-Aghwar sowie auf die Brandstiftung an einer Fabrik nördlich von Ramallah hin und betonte: Diese Angriffe sind Ausdruck des organisierten Terrorismus, den zügellose Siedlergruppen unter dem Schutz des Kabinetts der Besatzer, das mit Sicherheits- und Bodenkrisen konfrontiert ist, gegen das palästinensische Volk ausüben.

Mardawi fügte hinzu: Diese Verbrechen werden ihr Ziel, die Palästinenser zu vertreiben und das Land von seinen ursprünglichen Bewohnern durch Morde, Brandstiftungen und Einschüchterung zu säubern, nicht erreichen.

Er erklärte, dass das Besatzungsregime für die Fortsetzung dieser gefährlichen Eskalation und ihre Folgen verantwortlich sei, und forderte die internationale Gemeinschaft auf, ihr Schweigen und ihre schwachen Reaktionen aufzugeben, die das Besatzungsregime und die Siedler dazu ermutigen, ihre Verbrechen fortzusetzen und zu verschärfen.

Dieser Hamas-Führer rief die Palästinenser außerdem auf, ihre Standhaftigkeit und Einheit zu stärken, alle Wege des Schutzes und der Bekämpfung der Siedlerangriffe zu aktivieren und den Widerstand gegen das Besatzungsregime zu intensivieren.