Jemen: US-Sanktionen gegen die Hisbollah dienen der Unterstützung des zionistischen Regimes

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf «Al-Masira» gab das jemenitische Aussenministerium in einer Erklärung bekannt: «Die US-Sanktionen gegen die Hisbollah und den libanesischen Widerstand dienen der Unterstützung des zionistischen Feindes. Diese illegalen Sanktionen und ähnliche Massnahmen verletzen offenkundig die internationalen Rechtsnormen, die die Beziehungen zwischen Staaten regeln.»

In der Erklärung des jemenitischen Aussenministeriums heisst es weiter: «Wann immer der zionistische Feind daran scheitert, ein militärisches und entscheidendes Ergebnis zu erzielen, schreitet Amerika ein, um diese Aufgabe zu vollenden. Die US-Sanktionen gegen die Hisbollah sind ein Beweis für die militärische Niederlage des zionistischen Regimes.»

In dieser Erklärung wird betont: «Angriffe auf die Hisbollah und den libanesischen Widerstand zu diesem bestimmten Zeitpunkt, von wem auch immer sie ausgehen, sind offene Hilfe für den Feind und aktive Beteiligung an seinen Verbrechen. Die libanesischen Behörden sollten die Geschichte sorgfältig studieren, denn eine Allianz mit dem Feind führt unweigerlich in den Untergang.»