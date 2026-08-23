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Al Jazeera: Es gibt Zweifel an der Wirksamkeit des wirtschaftlichen Drucks auf den Iran

23 August 2026 - 10:36
News ID: 1855925
Source: ABNA
Al Jazeera: Es gibt Zweifel an der Wirksamkeit des wirtschaftlichen Drucks auf den Iran

Der Korrespondent des Senders Al Jazeera wies auf bestehende Zweifel in Amerika bezüglich der Wirksamkeit der Politik des wirtschaftlichen Drucks auf den Iran hin.

Laut der Nachrichtenagentur Abna betonte Ihab al-Absi, Korrespondent von Al Jazeera in Washington, dass die US-Regierung die Messlatte ihrer Forderungen in Bezug auf die Iran-Sanktionen erhöht hat und hofft, dass eine Seeblockade in Kombination mit wirtschaftlichem Druck Teheran dazu bewegen wird, einer Einigung zuzustimmen.

Er fügte hinzu: «Dabei gibt es in Amerika Zweifel am Grad der Wirksamkeit dieser Politik, insbesondere da Iran besondere wirtschaftliche Beziehungen zu China als seinem grössten Handelspartner und Ölimporteur unterhält.»

Der Al-Jazeera-Korrespondent stellte klar: «In Amerika wurden Fragen aufgeworfen, ob die genannten Sanktionen auch chinesische Finanzinstitute erfassen werden.»

Zuvor hatte die Zeitung «Ra'i al-Yaum» dazu geschrieben, dass Iran über fast fünf Jahrzehnte Erfahrung im Umgang mit Sanktionen verfügt und durch wirtschaftliche Beziehungen zu China und Russland sowie alternative Finanz- und Handelsnetzwerke einen Teil des Drucks neutralisieren kann. Die Sanktionen könnten die globalen Kosten erhöhen, insbesondere auf dem Energiemarkt und in der Strasse von Hormus.

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