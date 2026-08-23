Laut der Nachrichtenagentur Abna betonte Ihab al-Absi, Korrespondent von Al Jazeera in Washington, dass die US-Regierung die Messlatte ihrer Forderungen in Bezug auf die Iran-Sanktionen erhöht hat und hofft, dass eine Seeblockade in Kombination mit wirtschaftlichem Druck Teheran dazu bewegen wird, einer Einigung zuzustimmen.

Er fügte hinzu: «Dabei gibt es in Amerika Zweifel am Grad der Wirksamkeit dieser Politik, insbesondere da Iran besondere wirtschaftliche Beziehungen zu China als seinem grössten Handelspartner und Ölimporteur unterhält.»

Der Al-Jazeera-Korrespondent stellte klar: «In Amerika wurden Fragen aufgeworfen, ob die genannten Sanktionen auch chinesische Finanzinstitute erfassen werden.»

Zuvor hatte die Zeitung «Ra'i al-Yaum» dazu geschrieben, dass Iran über fast fünf Jahrzehnte Erfahrung im Umgang mit Sanktionen verfügt und durch wirtschaftliche Beziehungen zu China und Russland sowie alternative Finanz- und Handelsnetzwerke einen Teil des Drucks neutralisieren kann. Die Sanktionen könnten die globalen Kosten erhöhen, insbesondere auf dem Energiemarkt und in der Strasse von Hormus.