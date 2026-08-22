Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Masirah berichtet, sagte Mohammad al-Farrah, ein Mitglied des Politbüros der jemenitischen Ansarullah-Bewegung, dass die Kluft zwischen Sana'a und Riad im Bereich der Militärindustrie sehr groß sei. Er betonte, dass der Vergleich zwischen den beiden Seiten nicht am Umfang der Waffenkaufverträge gemessen werden sollte, sondern dass das Hauptkriterium die Fähigkeit zur Produktion, Wartung und Entwicklung militärischer Stärke durch unabhängige nationale Entscheidungsfindung sei.

Al-Farrah schrieb in Tweets auf der Plattform "X", dass Saudi-Arabien weitgehend von der Einfuhr von Waffen und militärischen Systemen aus dem Ausland abhängig sei, während Sana'a sich auf die Entwicklung seiner Fähigkeiten im Bereich der einheimischen Fertigung und Produktion konzentriere.

Er fügte hinzu, dass die einheimische Entwicklung militärischer Fähigkeiten Sana'a größere Macht verleihe, um den Anforderungen des Kampfes gerecht zu werden und militärische Mittel entsprechend den Feldbedingungen zu verbessern, und sie von ausländischen Waffenlieferverträgen oder Entscheidungen im Zusammenhang mit Waffenlieferanten unabhängig mache.

In seinen anschließenden Ausführungen zur Mobilisierung von Kräften, die mit dem saudischen Feind verbunden sind, rief al-Farrah die Jemeniten dazu auf, nicht an der Seite Riad in den Krieg zu ziehen. Er stellte klar, dass die Fortsetzung dieses Prozesses den Zielen der Mächte diene, die sich in die Angelegenheiten Jemens eingemischt haben und versuchen, das Land in einem Zustand von Konflikt und Zermürbung zu halten.

Er betonte, dass die Konfrontation sich gegen diejenigen richten müsse, die die Jemeniten als Feind ihres Landes betrachten, und forderte diejenigen, die in Lagern rekrutiert wurden, die mit dem saudischen Feind verbunden sind, auf, ihre Waffen nicht auf Jemeniten zu richten.

Al-Farrah beschuldigte die saudisch gesinnten Medien, die Realität gegen Geld zu verzerren, und fügte hinzu, dass diejenigen, die auf diesem Weg agieren, nicht das Ziel haben, Tatsachen zu vermitteln oder eine unabhängige Überprüfung von Informationen durchzuführen.