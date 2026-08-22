Türkei: Netanjahus Geschwätz gegen Erdoğan zeigt die Unfähigkeit Israels

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Anadolu berichtet, betonte die Kommunikationsdirektion des türkischen Präsidialamts in einer Stellungnahme als Reaktion auf die Äußerungen des Büros von Benjamin Netanjahu gegen „Recep Tayyip Erdoğan“: Diese falschen und schändlichen Äußerungen entbehren jeder historischen Tatsache und politischen Seriosität und zeigen die Sackgasse und Unfähigkeit einer Regierung auf, die vor den Konsequenzen von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit flieht.

In der Erklärung heißt es: Die „schändliche Politik“ des Kabinetts von Netanjahu, die mit dem Ziel von Wahlgewinnen betrieben wird, hat weder in der internationalen noch in der regionalen Gemeinschaft Widerhall.

Die Kommunikationsdirektion des türkischen Präsidialamts fügte hinzu: Die unangemessenen Äußerungen eines Regimes, das darauf wartet, wegen Völkermords vor internationale Justizbehörden gebracht zu werden, spiegeln nur dessen Wut und Verärgerung über die entschlossene Haltung der Türkei wider.

Die Institution warnte auch vor dem Versuch des zionistischen Kabinetts, die Türkei als „neue Bedrohung“ darzustellen, und betonte, dass die Schaffung von Spannungen für politische Rivalitäten innerhalb der besetzten Gebiete ernste Risiken für den Frieden und die Stabilität in der Region und der Welt mit sich bringt.