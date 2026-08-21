Zionistische Medien: Ägypten strich «Israel» aus Bildungskarten

Laut der Nachrichtenagentur «Abna» unter Berufung auf das Palästinensische Informationszentrum berichtete der 14. Fernsehsender des zionistischen Regimes unter Bezugnahme auf die Veröffentlichung einer Karte in den ägyptischen Medien «Cairo24»: «Steht ein weiterer politischer Krise bevor? In Ägypten wurde Israel von der Karte gestrichen.»

Dem Bericht zufolge veröffentlichte die Nachrichten-Website Cairo24 gestern eine Karte im Zusammenhang mit dem neuen Bildungssystem der Sekundarstufe in Ägypten, auf der im Nordosten des Landes der Name «Palästina» eingetragen ist und keinerlei Hinweis auf den Namen «Israel» vorhanden ist.

In der Erläuterung zu dieser Karte heißt es: «Präsent auf den Seiten der Geschichte; Palästina erscheint auf der politischen Karte Ägyptens im neuen Lehrplan des Sekundarschulsystems.»

Der 14. Fernsehsender des zionistischen Regimes betonte, dass die Veröffentlichung dieser Karte bemerkenswert sei, da Ägypten seit 1979 diplomatische Beziehungen und ein Friedensabkommen mit diesem Regime unterhalte, und fügte hinzu, dass dieses Thema im israelischen Außenministerium für Besorgnis sorgen müsse.

Dieses zionistische Medium forderte Tel Aviv außerdem zu einer Reaktion auf und betonte, dass «Israel klarstellen müsse, dass ein solcher Schritt für es nicht akzeptabel ist».