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Aufruf von «Abu Ubaida» an die Bewohner des Westjordanlands zum Aufstand gegen die Zionisten

21 August 2026 - 22:19
News ID: 1855197
Source: ABNA
Aufruf von «Abu Ubaida» an die Bewohner des Westjordanlands zum Aufstand gegen die Zionisten

Der Militärsprecher der Al-Qassam-Brigaden rief die Palästinenser im Westjordanland auf, sich als Reaktion auf den Tod von «Abu Raad» – dem Vater von zwei Märtyrern und einem Kämpfer des Widerstands – gegen das zionistische Regime zu erheben.

Laut der Nachrichtenagentur «Abna» unter Berufung auf die Nachrichtenagentur «Shihab» forderte der Militärsprecher der Al-Qassam-Brigaden die Bewohner des Westjordanlands zum Kampf gegen die Zionisten auf.

Abu Ubaida, Militärsprecher der Al-Qassam-Brigaden, des militärischen Arms der Hamas-Bewegung, schrieb auf seinem Telegram-Kanal: «Wir sprechen dem palästinensischen Volk, wo immer es sich befindet, unser Beileid zum Tod des Helden-Märtyrers Fathi Khazim (Abu Raad) aus, der durch Schüsse der Besatzungssoldaten getötet wurde. Seine Seele schloss sich seinen Kameraden an – Abu Shanab, Attar, Abu Shmaleh, Barhoumeh und allen Märtyrern unseres Volkes.»

Abu Ubaida fügte hinzu: «Am Jahrestag der Brandstiftung der Al-Aqsa-Moschee und angesichts der zunehmenden Verbrechen der Besatzer rufen wir alle unsere kämpfenden Söhne im besetzten Westjordanland und in Jerusalem auf, die Al-Aqsa-Moschee, ihr Land und ihre Ehre zu verteidigen, sich gegen die Besatzer zu erheben, den Plünderergruppen zu antworten und sich für das reine Blut der Märtyrer zu rächen.»

«Fathi Khazim», Vater der Märtyrer «Raad Khazim» und «Abdurrahman Khazim», wurde im Morgengrauen des Donnerstags bei einem Überfall der Soldaten des zionistischen Regimes auf sein Haus im Zentrum der Stadt Dschenin getötet.

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