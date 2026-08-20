Netanjahu: Wir werden die militärische Präsenz der Türkei in Syrien niemals dulden

Laut der Nachrichtenagentur ABNA sagte Benjamin Netanjahu, Premierminister des zionistischen Regimes, nach den Angriffen dieses Regimes auf den syrischen Stützpunkt, der die Türken beherbergt: Wir werden niemals die militärische Präsenz der Türkei in Syrien tolerieren, wenn sie eine Bedrohung für Tel Aviv darstellt.

Er fügte hinzu: Wir haben klar erklärt, dass wir gegen die militärische Präsenz der Türkei in Syrien sind, und es scheint, dass sie uns nicht gut zugehört haben. Daher haben wir versucht, ihnen unsere Botschaft besser zu übermitteln.

Bemerkenswert ist, dass eine syrische Militärquelle im Gespräch mit dem syrischen Sender «Al-Ikhbariya» unter Hinweis darauf, dass der Angriff auf den Flugplatz Abu al-Zuhur von israelischen Kampfflugzeugen durchgeführt wurde, sagte: Die israelischen Kampfflugzeuge führten am frühen Dienstagmorgen, dem 18. August, acht Angriffe auf die Start- und Landebahn des Militärflugplatzes Abu al-Zuhur im östlichen Umland von Idlib durch.

Die genannte Quelle fügte hinzu: Dieser Angriff verursachte nur Schäden an der Infrastruktur des Flugplatzes und forderte keine Opfer.

Unterdessen verurteilte das syrische Außenministerium die Luftangriffe des zionistischen Regimes auf den Militärflugplatz «Abu al-Zuhur» in der Provinz Idlib aufs Schärfste und bewertete diesen Schritt als unbegründete Aggression, eklatanten Verstoß gegen die Souveränität und territoriale Unversehrtheit Syriens und gefährliche Verschärfung der Spannungen, die die Sicherheit und Stabilität der Region gefährdet.