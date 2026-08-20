Außenminister von Damaskus: Die Türkei wird keinen Militärstützpunkt in Syrien errichten

Laut der Nachrichtenagentur ABNA erklärte «Asad asch-Schaibani», Außenminister der selbsternannten Regierung Syriens, in einem Interview mit dem Nachrichtenportal «Axios», dass es keine Pläne für die Errichtung eines türkischen Stützpunkts oder die Stationierung einer dauerhaften militärischen Präsenz dieses Landes im Flughafen Abu al-Zuhur [in der Provinz Idlib im Norden Syriens] gebe.

Er fügte hinzu, dass die Verknüpfung des israelischen Luftangriffs mit der türkischen Präsenz am angegriffenen Ort mit den vorhandenen Bedingungen vor Ort nicht vereinbar sei.

Der Außenminister der selbsternannten Regierung Syriens sagte auch, dass es keine türkische militärische Ansammlung auf diesem Stützpunkt gegeben habe und der Ort tatsächlich weitgehend leer gewesen sei.

Er fügte hinzu: Ich habe Israel erklärt, dass wir keine Zusammenarbeit mit der Türkei beim Aufbau und der militärischen Ansammlung auf diesem Stützpunkt hatten, aber Israel führte den Angriff durch.

Asch-Schaibani sagte: Vor dem israelischen Angriff und danach standen wir mit der Trump-Administration in Kontakt, um die syrische Position zu übermitteln und eine Eskalation der Spannungen zu verhindern.

Er erklärte ebenfalls: Wir standen auch vor diesem Angriff mit Israel in Kontakt und erklärten, dass es keine Pläne für eine dauerhafte türkische Präsenz in Abu al-Zuhur gebe.

Der Außenminister der selbsternannten Regierung Syriens betonte abschließend: Es gibt keine Rechtfertigung für den israelischen Angriff auf den Luftwaffenstützpunkt Abu al-Zuhur.