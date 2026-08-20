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Eingeständnis von Naftali Bennett zur internationalen Isolation des zionistischen Regimes

20 August 2026 - 10:51
News ID: 1854695
Source: ABNA
Eingeständnis von Naftali Bennett zur internationalen Isolation des zionistischen Regimes

Der ehemalige Premierminister des zionistischen Regimes warnte davor, dass dieses Regime die Unterstützung der USA und der Welt verloren habe, und räumte ein, dass sich der internationale Status Israels am schlechtesten Punkt seit seiner Gründung befindet.

Laut der Nachrichtenagentur ABNA räumte der ehemalige Premierminister des zionistischen Regimes und Wahlkonkurrent Netanjahus ein, dass dieses Regime eine seiner schlechtesten Phasen auf internationaler Ebene seit seiner Gründung erreicht habe.

Berichten zufolge gestand «Naftali Bennett» in einem anderen Teil seiner Äußerungen ein, dass Israel die USA und die Welt verloren habe.

Dieser zionistische Funktionär erklärte, dass sich der internationale Status Israels am schlechtesten Punkt seit seiner Gründung befinde.

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