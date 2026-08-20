Laut der Nachrichtenagentur ABNA räumte der ehemalige Premierminister des zionistischen Regimes und Wahlkonkurrent Netanjahus ein, dass dieses Regime eine seiner schlechtesten Phasen auf internationaler Ebene seit seiner Gründung erreicht habe.

Berichten zufolge gestand «Naftali Bennett» in einem anderen Teil seiner Äußerungen ein, dass Israel die USA und die Welt verloren habe.

Dieser zionistische Funktionär erklärte, dass sich der internationale Status Israels am schlechtesten Punkt seit seiner Gründung befinde.