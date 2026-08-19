Netanjahus Begeisterung über die US-Maßnahmen gegen den Internationalen Strafgerichtshof

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf RT berichtet, begrüßte Benjamin Netanjahu, der Premierminister des zionistischen Regimes, die Verhängung von US-Sanktionen gegen Tomoko Akane, die Präsidentin des Internationalen Strafgerichtshofs, und Karim Khan, dessen Chefankläger, und bezeichnete das Gericht als „falsch“ („lügenhaft“).

Er behauptete, dass das erwähnte Gericht zu einem falschen Mechanismus verkommen sei, der Machtmissbrauch hinter dem Völkerrecht verberge und damit die Grundlagen der Gerechtigkeit zerstöre.

Gestern gab das US-Finanzministerium bekannt, dass es diese Sanktionen verhängt habe.

Diese Maßnahme der USA erfolgte, nachdem das erwähnte Gericht im November 2024 internationale Haftbefehle gegen Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister des zionistischen Regimes wegen des Vorwurfs von Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gazastreifen erlassen hatte.

Im Februar 2025 ordnete Trump ebenfalls Sanktionen als Reaktion auf die Handlungen dieses Gerichts gegen die USA und das zionistische Regime an.