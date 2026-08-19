Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf „Arabi 21“ berichtet, wurden die Änderungen an einigen Schulbüchern in Saudi-Arabien vom zionistischen Regime begrüßt. In diesem Zusammenhang entfernten die Saudis den Satz „Die Muslime werden Jerusalem nicht aufgeben“ aus ihren Lehrbüchern, was von einer israelischen Organisation, die Bildungsprogramme im Nahen Osten überwacht, begrüßt wurde.

„Markus Schiff“, Geschäftsführer des Instituts „Impact-CE“, erklärte hierzu, dass die Überprüfung der Bildungsprogramme Saudi-Arabiens durch ihr Institut den Fortschritt auf dem Weg „positiver Reformen“ in der Bildung dieses Landes zeige. Er wies auf die Reduzierung von Inhalten hin, die das Institut als „extremistisch“ oder „antisemitisch“ betrachtet, sowie auf Änderungen in der Behandlung des Themas Israel und Zionismus.

Die Begrüßung der saudischen Maßnahmen durch das zionistische Regime erfolgt zu einer Zeit, in der israelische Politiker weiterhin die Zerstörung der Al-Aqsa-Moschee und den Bau des sogenannten „Tempels“ an ihrer Stelle fordern. Außerdem erlaubten israelische Behörden am Montag Siedlern, jüdische Rituale innerhalb der Al-Aqsa-Moschee im besetzten Ost-Jerusalem durchzuführen – ein Schritt, der als weitere Verletzung des Status quo auf breite Kritik stieß.

Dieses Institut begrüßte auch die Entfernung einiger Koranverse aus saudi-arabischen Lehrbüchern, die sich mit „Unglauben und Sünde“ befassen. In einem Geschichtsbuch der 11. Klasse wurde der Ausdruck „zionistischer Feind“ durch „israelische Besatzer“ ersetzt. Das genannte Institut hielt diese Änderung jedoch für unzureichend und ist der Ansicht, dass die Verwendung des Begriffs „israelische Besatzer“ auf eine fortgesetzte Nichtanerkennung Israels hinweist.

Diese Kritik wird geäußert, während das zionistische Regime der Gründung eines palästinensischen Staates völlig ablehnend gegenübersteht. Benjamin Netanjahu, der Premierminister dieses Regimes, erklärte im November letzten Jahres: „Einen palästinensischen Staat wird es nicht geben. Die Sache ist einfach: Er wird nicht entstehen.“