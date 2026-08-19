Galibaf: Mit verstärktem Druck könnt ihr keine Zugeständnisse vom Iran erzwingen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb der Vorsitzende des Islamischen Beratungsrates in einem englischsprachigen Beitrag auf einem sozialen Netzwerk: «Die Amerikaner denken, dass sie durch verstärkten Druck auf Iran Zugeständnisse erhalten können, die niemals Teil des Vereinbarungstextes waren.»

Er fügte hinzu: «Bessent (Finanzminister) und Hegseth (Verteidigungsminister) sind dieser Aufgabe überhaupt nicht gewachsen. Erwartet nicht, dass dieses Clown-Team Wunder vollbringt und wie Zauberer plötzlich ein Kaninchen aus dem Hut zieht und euch aus der Krise befreit, die ihr selbst verursacht habt.»