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Galibaf: Mit verstärktem Druck könnt ihr keine Zugeständnisse vom Iran erzwingen

19 August 2026 - 10:56
News ID: 1854320
Source: ABNA
Galibaf: Mit verstärktem Druck könnt ihr keine Zugeständnisse vom Iran erzwingen

Der Vorsitzende des Islamischen Beratungsrates (Majlis) veröffentlichte einen Beitrag, in dem er schrieb: «Die Amerikaner glauben, dass sie durch größeren Druck auf Iran Zugeständnisse erreichen können, die niemals Teil des Textes der Vereinbarung waren.»

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb der Vorsitzende des Islamischen Beratungsrates in einem englischsprachigen Beitrag auf einem sozialen Netzwerk: «Die Amerikaner denken, dass sie durch verstärkten Druck auf Iran Zugeständnisse erhalten können, die niemals Teil des Vereinbarungstextes waren.»

Er fügte hinzu: «Bessent (Finanzminister) und Hegseth (Verteidigungsminister) sind dieser Aufgabe überhaupt nicht gewachsen. Erwartet nicht, dass dieses Clown-Team Wunder vollbringt und wie Zauberer plötzlich ein Kaninchen aus dem Hut zieht und euch aus der Krise befreit, die ihr selbst verursacht habt.»

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