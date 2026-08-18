Hamas: Die Besatzer sind für die Verzögerung der Umsetzung des Gaza-Abkommens verantwortlich

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al Jazeera erklärte die palästinensische islamische Widerstandsbewegung (Hamas), dass Khalil al-Hayya, der Chef des Politbüros dieser Bewegung, die Führer und Vertreter der palästinensischen Gruppen über seine Treffen mit den Vermittlern, den Garantiemächten des Waffenstillstands und der ägyptischen Führung informiert habe.

Die Hamas fügte hinzu, dass der Chef des Politbüros der Bewegung sowie die Führer und Vertreter der palästinensischen Gruppen darauf hingewiesen hätten, dass das Besatzungsregime durch die Leugnung der bei der Umsetzung des Abkommens erzielten Vereinbarungen für die Verzögerung seiner Umsetzung verantwortlich sei.

Laut diesem Bericht betonten al-Hayya, die Führer und Vertreter der palästinensischen Gruppen die Fortsetzung des Prozesses der Neuordnung der innerpalästinensischen Struktur auf der Grundlage des Prinzips der nationalen Beteiligung und der Demokratie.

Die Hamas erklärte außerdem, dass al-Hayya, die Führer und Vertreter der palästinensischen Gruppen die Notwendigkeit der Ausarbeitung einer umfassenden nationalen Strategie zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen betont hätten.

Es sei darauf hingewiesen, dass al-Hayya zusammen mit einer hochrangigen Delegation von Hamas-Führern am Sonntag nach Kairo reiste, um mit ägyptischen Beamten zu konsultieren.