UNO: Im vergangenen Jahr wurden 186 Helfer im Gazastreifen getötet

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf RT gab das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) bekannt, dass im Jahr 2025 weltweit 350 humanitäre Helfer und Mitarbeiter getötet wurden, von denen 186 im Gazastreifen tätig waren.

Das Büro erklärte in einer Stellungnahme, dass das vergangene Jahr einen neuen traurigen Rekord bei Gewalt gegen humanitäre Mitarbeiter verzeichnete: Die Gesamtzahl der 2025 getöteten, verletzten oder entführten Mitarbeiter erreichte 907.

Die Daten zeigen, dass der Gazastreifen die höchste Zahl an Opfern unter humanitären Mitarbeitern zu verzeichnen hat: Im Jahr 2025 wurden in dieser Region 186 Helfer und humanitäre Mitarbeiter getötet.

Diese Statistik wurde unter Bedingungen erfasst, unter denen humanitäre Organisationen weiterhin unter äußerst schwierigen Bedingungen in der Region arbeiten und mit großen Sicherheits- und Logistikproblemen konfrontiert sind, die die Hilfeleistung und die Versorgung der betroffenen Bewohner behindern.