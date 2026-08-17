Telefonische Beratungen der Außenminister Pakistans und der Türkei über die Lage in der Region

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf das Informationsportal des pakistanischen Außenministeriums berichtet, vereinbarten die Außenminister Pakistans und der Türkei in einem Telefonat, dass Dialog und Diplomatie weiterhin der beste Weg zur Bewältigung regionaler Herausforderungen und zur Stärkung von Frieden und Stabilität sind.

Muhammad Ishaq Dar, Vize-Premierminister und Außenminister Pakistans, führte ein Telefonat mit Hakan Fidan, Außenminister der Türkei.

Laut einer Erklärung des pakistanischen Außenministeriums erörterten die beiden Außenminister in diesem Telefonat die jüngsten Entwicklungen in der Region und bekräftigten ihr Engagement für die weitere Stärkung der Zusammenarbeit in Bereichen von gemeinsamem Interesse und Nutzen.

Die Außenminister Pakistans und der Türkei vereinbarten außerdem, dass Dialog und Diplomatie weiterhin der beste Weg zur Bewältigung regionaler Herausforderungen und zur Stärkung von Frieden und Stabilität sind.