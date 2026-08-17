Izdi: Die USA und die NATO kamen, um den Iran zu besiegen; die Region wird den Niedergang des Feindes erleben

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, sagte Generalleutnant „Mostafa Izdi“, stellvertretender Oberbefehlshaber der Revolutionsgarden, heute (Dienstag) bei einer Zeremonie zur Ehrung von Journalisten unter Hinweis auf die wichtige Rolle der Medien in der iranischen Gesellschaft: „Journalisten sind die Kommandeure des kognitiven Krieges, die auf dem Feld ihre Rolle spielen.“

Er erklärte, dass der Ramadan-Krieg eine neue Situation auf der globalen, regionalen und sogar nationalen Bühne geschaffen habe, und fügte hinzu: „Mit anderen Worten, wir befinden uns auf einer Ebene, in der das schmerzliche Märtyrertum unseres Führers und Meisters, Seiner Eminenz Ayatollah Khamenei, Sayyid Ali Khamenei, in der Gesellschaft stattfand.“

Der stellvertretende Oberbefehlshaber der Revolutionsgarden betonte, dass die stattgefundene „Entsendung“ (Be'that) eine Interpretation habe und diese Entsendung das Ergebnis der inneren Entsendung der Menschen sei, und fügte hinzu: „Die kulturellen und kognitiven Maßnahmen der Islamischen Revolution haben sich in der Gesellschaft durch diese Entsendung gezeigt, und es ist sehr beachtenswert, dass nach dem Märtyrertod des Obersten Führers der Islamischen Revolution nahezu zehn Tage lang diese erweckte Gesellschaft die Revolution übernommen hat. In dieser Bewegung gibt es Konzepte, die für die Welt beachtenswert geworden sind. Die Islamische Revolution bietet im Gegensatz zu vielen Schulen, deren Grundlage der Materialismus ist, eine spirituelle Interpretation der Welt und stellt neben dem materiellen Nutzen auch die spirituelle und moralische Freiheit des Menschen in den Vordergrund.“

Generalleutnant Izdi betonte, dass die grundlegenden Prinzipien der Revolution die Grundlage der Bewegung des islamischen Systems seien, und stellte klar: „Die Anziehungskraft dieses Systems liegt nicht in seiner harten Macht; die Anziehungskraft der Islamischen Revolution liegt in der Bewegung, deren Mission Sie, die Medienvertreter und Aktivisten des kognitiven und medialen Krieges, zu erfüllen haben. Dieses System hat es geschafft, in den Völkern der Welt das zu verwirklichen, was der Imam der Ummah verkündete. Der Imam (möge Gott mit ihm zufrieden sein) sagte: ‚Die Islamische Revolution ist die Einleitung zu gewaltigen Explosionen in der Region.‘“

Er sagte: „Die Feinde haben viele Verschwörungen geschmiedet, um den Iran zu schwächen, aber der Iran wurde nicht nur nicht geschwächt, sondern trat auch stärker auf den Plan.“

Der stellvertretende Oberbefehlshaber der Revolutionsgarden erklärte: „Die Anzahl der Luftfahrzeuge, die vom Feind nach dieser wertvollen Bewegung des Volkes und unserer weichen und kognitiven Sphäre auf verschiedenen Schauplätzen abgeschossen wurden, betrug über 200, und diese Bewegung hatte auch Auswirkungen und Folgen auf regionaler und globaler Ebene.“

Generalleutnant Izdi erklärte: „Die größte Militärmacht der Welt und der NATO-Hintergrund sind in den Krieg mit der Islamischen Republik Iran eingetreten, aber das islamische System hat standgehalten und fest gegen die Feinde bestanden.“