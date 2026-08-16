Wie die Agentur ABNA berichtet, behauptete Axios, dass amerikanische Unterhändler Mitte Mai, die versuchten, eine Einigung mit dem Iran zur Beendigung des Konflikts (Teheran-Washington) zu erzielen, eine Person für die Einrichtung eines inoffiziellen Kommunikationskanals auswählten. Dabei handelte es sich um „Netschirwan Barzani“ – den Präsidenten der Autonomen Region Kurdistan im Irak!

Axios behauptet: Nach Angaben von zwei mit den Details dieses Kontakts vertrauten Quellen sagte Gabbard (die zurückgetretene Direktorin der US-Nationalen Geheimdienste) zu Barzani, dass das Weiße Haus glaube, er könne bei der Kommunikation helfen. Brett McGurk, der als Nahost-Berater (Westasien) für 4 US-Präsidenten tätig war, sagte in einem Interview: „Netschirwan Barzani ist ein pragmatischer und lösungsorientierter Mensch. Er wird in der gesamten Region respektiert und kennt fast alle sowohl in Teheran als auch in Washington. Er ist derjenige, den man in schwierigen und Notfallsituationen kontaktiert.“

Die Website fügte hinzu: Die Quelle erklärte, dass Gabbard Barzani betont habe, dass dieser Kontakt mit Zustimmung von Präsident Trump und Vizepräsident J.D. Vance erfolge. Barzani stimmte Gabbards Bitte zu. ... Die USA wollten, dass Barzani geheime Gespräche zwischen hochrangigen amerikanischen und iranischen Unterhändlern in Erbil ausrichtet. Die Quelle erklärte, dass Barzani erneut mit der iranischen Seite sprach und ihnen diese Nachricht übermittelte. Die Iraner lehnten den Vorschlag nicht ab, äußerten jedoch Bedenken bezüglich ihrer Sicherheit. Sie glaubten, dass der Mossad zahlreiche Agenten und Mittel in der Autonomen Region Kurdistan im Irak habe, und befürchteten, dass die Israelis (Zionisten) versuchen könnten, sie in Erbil oder auf dem Hin- und Rückweg zu ermorden. Das Treffen in Erbil fand nie statt.