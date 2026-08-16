Ghalibaf: Wir haben den Krieg sowohl militärisch als auch politisch gewonnen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, erklärte Mohammad-Bagher Ghalibaf, Vorsitzender des Islamischen Konsultativrates, bei einem Treffen mit einer Gruppe von Parlamentsjournalisten am Sonntagabend, dem 24. Mordad, nachdem er den Beginn des Monats Rabi' al-Awwal beglückwünscht hatte: «Nachdem ich von dieser Veranstaltung erfahren habe, habe ich trotz der Kriegssituation gemäß meiner ständigen Tradition versucht, mir die Gelegenheit nicht entgehen zu lassen, bei euch, liebe Brüder und Schwestern, zu sein, und ich danke euch, denn ihr habt euch gerechterweise sowohl im 12-tägigen Krieg als auch im Ramadan-Krieg hervorragend geschlagen und eure Pflicht erfüllt.»

Ghalibaf betonte: «Heute befinden wir uns in einem hinterhältigen Krieg, an dessen Spitze Amerika und das zionistische Regime stehen, aber unser Volk hat mutig, männlich und aufrichtig standgehalten und gekämpft, und ich sage als Diener und als Bruder, der mit den Einzelheiten der Arbeit vertraut ist, mit ganzem Herzen, dass wir in diesem Krieg im wahrsten Sinne des Wortes sowohl militärisch als auch politisch gesiegt haben.»

Ghalibaf führte aus: «In einem meiner Interviews während des Krieges habe ich darauf hingewiesen, dass ich nicht meine, dass wir die Armee Amerikas und des zionistischen Regimes zerstört haben, sondern dass Amerika und Israel uns mit klaren und bestimmten Zielen angegriffen haben – mit 9 konkreten, offiziell erklärten, schriftlich festgehaltenen und wiederholt genannten Zielen – aber keines dieser Ziele auf irgendeiner Ebene erreicht haben. Das ist die größte absolute Niederlage Amerikas und des zionistischen Regimes und ein großer Sieg für uns.»

Er bezeichnete das Memorandum of Understanding zwischen Iran und Amerika als Dokument des Stolzes und des Sieges zur Festigung des Erfolgs auf dem diplomatischen Feld und fügte hinzu: «Dieser ruhmreiche Sieg auf dem militärischen und diplomatischen Feld wurde durch die Bemühungen des erweckten Volkes erreicht, denn es war das iranische Volk, das vom ersten Tag an auf den Plan trat, und der harte Kern von 90 Millionen Menschen mit allen Geschmäckern, Religionen, Konfessionen und aus allen ethnischen Gruppen stand im wahrsten Sinne des Wortes auf und verteidigte ehrenhaft die Islamische Republik Iran, ihr Land und ihre Revolution.»