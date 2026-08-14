Ибрахим Азизи: региональная нестабильность встретит решительный ответ Ирана

По сообщению агентства ABNA, Ибрахим Азизи, вице-председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента, написал в своём аккаунте в одной из социальных сетей: «Пока вы уступаете врагам ислама, ваша власть будет под угрозой, а ваш национальный статус будет ослаблен».

Он добавил: «Любая региональная нестабильность, возникающая из-за опоры на иностранное влияние, неизбежно вызовет твёрдый и решительный ответ Ирана».