Нефтяное загрязнение побережья острова Кешм является результатом последствий иностранной военной агрессии в регионе.

По сообщению агентства ABNA, Казем Гарибабади, заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам, написал в своём аккаунте в одной из социальных сетей: «Нефтяное загрязнение побережья острова Кешм является результатом иностранной военной агрессии в регионе».

Он добавил: «Подобный ущерб, наносимый окружающей среде иранского побережья Персидского залива, ещё больше подчёркивает необходимость определения и применения Ираном механизма управления Ормузским проливом как прибрежным государством».