По сообщению агентства ABNA, Казем Гарибабади, заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам, написал в своём аккаунте в одной из социальных сетей: «Нефтяное загрязнение побережья острова Кешм является результатом иностранной военной агрессии в регионе».
Он добавил: «Подобный ущерб, наносимый окружающей среде иранского побережья Персидского залива, ещё больше подчёркивает необходимость определения и применения Ираном механизма управления Ормузским проливом как прибрежным государством».
Нефтяное загрязнение побережья острова Кешм является результатом последствий иностранной военной агрессии в регионе.
14 August 2026 - 13:45
News ID: 1852366
Source: ABNA
Заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам написал в своём аккаунте: «Нефтяное загрязнение побережья острова Кешм вызвано последствиями иностранной военной агрессии в регионе».
По сообщению агентства ABNA, Казем Гарибабади, заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам, написал в своём аккаунте в одной из социальных сетей: «Нефтяное загрязнение побережья острова Кешм является результатом иностранной военной агрессии в регионе».
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