Die Vorwürfe der USA gegen den Iran bezüglich des Jemen sind unbegründet.

Laut der Nachrichtenagentur ABNA fügte Gholamhossein Darzi, Botschafter und stellvertretender Vertreter Irans bei den Vereinten Nationen, am Donnerstag Ortszeit in einem Brief an António Guterres, UN-Generalsekretär, und den turnusmäßigen Vorsitzenden des Sicherheitsrats hinzu: «Die jüngsten Flüge Irans nach Sana'a hatten humanitären Charakter. Die langfristige Schließung und die strengen Beschränkungen des internationalen Flughafens Sana'a zusammen mit der Blockade haben die verheerendsten humanitären Auswirkungen auf die jemenitische Bevölkerung ausgeübt».