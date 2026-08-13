Bewegung Ansar Allah: Bürgerkrieg im Jemen ausgeschlossen

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Masirah berichtet, schloss ein hochrangiges Mitglied der Bewegung Ansar Allah das Eintreten eines Bürgerkriegs in diesem Land aus und betonte, dass der derzeitige Krieg im Jemen gegen Saudi-Arabien und dessen Söldner gerichtet sei.

„Mohammed al-Farrah“ schrieb in einer Nachricht auf dem sozialen Netzwerk X: „Unser Kampf gilt Saudi-Arabien, das unser Feind ist, und jede Kugel, die von irgendeiner Seite in diesem Kampf abgefeuert wird, liegt in der Verantwortung Saudi-Arabiens.“

Er fügte hinzu: „Es gibt keinen jemenitischen Bürgerkrieg; der Krieg ist zwischen dem Jemen und Saudi-Arabien, und die Bombardierungen richten sich gegen saudische Ansammlungen. Selbst wenn der saudische Feind eine formelle Waffenruhe erklären sollte, wird sich die Realität der Konfrontation nicht ändern, solange er weiterhin seine Streitkräfte mobilisiert und versucht, dem Jemen eine Vormundschaft aufzuzwingen.“

Mohammed al-Farrah betonte: „Die Richtung unseres Krieges wird weiterhin gegen die saudische Aggression gerichtet bleiben, und unsere Raketen werden weiterhin auf saudische Einrichtungen zielen, und wir sind bereit, jeder Aggression entgegenzutreten, die er selbst oder seine mobilisierten Kräfte im Jemen verüben.“