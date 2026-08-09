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Vereinbarung zwischen Damaskus und Moskau über die Zukunft der beiden russischen Stützpunkte

9 August 2026 - 19:19
News ID: 1850742
Source: ABNA
Vereinbarung zwischen Damaskus und Moskau über die Zukunft der beiden russischen Stützpunkte

Das Außenministerium des Julani-Regimes erklärte, dass Damaskus und Moskau eine Absichtserklärung erreicht hätten, die die Zukunft der beiden russischen Stützpunkte festlegt.

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf «Al-Dschasira» berichtet, erklärte das Außenministerium des Julani-Regimes: Damaskus und Moskau haben eine Absichtserklärung erreicht, die die Zukunft der beiden russischen Stützpunkte in Tartus und Hmeimim festlegt.

Das Außenministerium des Julani-Regimes fügte hinzu: Damaskus wird schrittweise die Verwaltung des Flughafens Hmeimim und des vierten kommerziellen Liegeplatzes im Hafen von Tartus übernehmen.

Das Ministerium erklärte außerdem: In der Absichtserklärung wird ein Zeitraum von drei Monaten für den Abschluss des Übergangsprozesses und die Umsetzung der neuen Regelungen festgelegt.

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