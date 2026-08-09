Jeder Plan, der Irans Souveränität in der Straße von Hormus verletzt, wird nicht akzeptiert

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, sagte Hamidreza Hajibabaee, Vizepräsident des Islamischen Konsultativrates, in der heutigen öffentlichen Sitzung des Parlaments am Sonntag (18. Mordad) und in seiner Rede vor der Tagesordnung, unter Hinweis auf die enthusiastische Durchführung der Zeremonien des Arba'in von Husain und unter Kondolenz zum Tod mehrerer iranischer Militärberater und Menschen bei dem Angriff auf die Provinz Ninawa im Irak: Dieser Vorfall zeigt den Willen der Arroganz (des Weltimperialismus), die enthusiastische Durchführung der Arba'in-Zeremonien zu verhindern, und ihre Verärgerung über die Teilnahme von Menschen aus verschiedenen Ländern der Welt an diesem großen Epos und diesem hohen Gipfel der Freiheit und Ehre.

Der Vizepräsident des Parlaments setzte seine Rede vor der Tagesordnung fort: Die USA haben gezeigt, dass sie in keiner Angelegenheit aufrichtig handeln, und derzeit gibt es keine Verhandlungen mit Amerika, und wenn es Gespräche zwischen uns und Oman gibt, sollten diese nicht unter Einmischung Amerikas stattfinden; das Gespräch mit Amerika, das keines seiner Versprechen hält, muss mit Vorsicht, Sorgfalt und Bedacht geführt werden, um die Rechte der großen iranischen Nation zu gewährleisten, und das, was unser lieber Führer gesagt hat, ist unsere grundlegende Richtlinie im Umgang mit Amerika und dem zionistischen Regime.

Hajibabaee stellte fest: Die Islamische Republik Iran handelt mächtig im Sinne der Einheit der islamischen Länder und der Region, aber gleichzeitig wird jedes Land, das Amerika bei einem Angriff auf Iran helfen möchte, zum Ziel der Raketen der Islamischen Republik werden, und unsere Streitkräfte werden nicht zulassen, dass die Region für einen Angriff auf Iran ausgenutzt wird, und werden Irans Recht verteidigen, denn wir befinden uns im Krieg mit Amerika, und die Nation hat ihre Bereitschaft für diesen Krieg erklärt und wird von ihren Rechten nicht ablassen.