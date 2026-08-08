Türkei: Das Abkommen von Mekka richtet sich nicht gegen den Iran oder ein anderes Land

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den türkischen Sender CNN berichtet, erklärte Cevdet Yılmaz, Vizepräsident des Landes: «Das mit Saudi-Arabien und Pakistan unterzeichnete Verteidigungsabkommen richtet sich nicht gegen den Iran.»

Er fügte hinzu: «Dieses Abkommen richtet sich nicht gegen den Iran oder ein anderes Land, sondern wurde mit dem Ziel unterzeichnet, die regionale Sicherheit, die gemeinsame Verteidigung und die Abschreckung zu stärken.»

Es sei darauf hingewiesen, dass Mohammed bin Salman, Kronprinz von Saudi-Arabien, Recep Tayyip Erdoğan, Präsident der Türkei, und Shehbaz Sharif, Premierminister Pakistans, am Freitag, dem 16. Mordad 1405 (7. August 2026), das gemeinsame Verteidigungsabkommen unterzeichneten, das sie den «Mekka-Pakt» nannten.

Recep Tayyip Erdoğan, Präsident der Türkei, sagte ebenfalls: «Das gemeinsame Verteidigungsabkommen mit Pakistan und Saudi-Arabien stärkt die Sicherheits- und Verteidigungszusammenarbeit sowie die Entwicklung der Verteidigungsindustrie. Dieses gemeinsame Verteidigungsabkommen richtet sich gegen kein Land und ist offen für die Beteiligung von Ländern, die die Stabilität in unserer Region anstreben.»