Hisbollah: Die Unterstützung der USA für Israel ist der Hauptgrund für die Fortsetzung der Aggression in der Region

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf An-Nashra berichtet, erklärte Ibrahim al-Musawi, Vertreter der Hisbollah-Fraktion im libanesischen Parlament, dass der Schutz des Territoriums, der Souveränität und der Bürger im Kern der Aufgaben des Staates liege und das Versagen des Staates, diese Aufgabe in vergangenen Perioden zu erfüllen, einer der Gründe gewesen sei, der die Bewohner des Südens gezwungen habe, die Last der Verteidigung ihres Landes zu tragen.

Al-Musawi würdigte auf einer Gedenkfeier die militärische Institution, ihre Offiziere und ihr Personal und betonte, dass es notwendig sei, eine starke Armee aufzubauen und Ressourcen sowie den politischen Willen bereitzustellen, um sie in die Lage zu versetzen, ihre Pflicht zum Schutz des Landes und zur Verteidigung seiner Grenzen zu erfüllen.

Er kritisierte die US-Politik in der Region und die Unterstützung Washingtons für Israel und erklärte, dass die US-Regierung für eine Reihe von Kriegen und Konflikten in der Region verantwortlich sei und ihre Unterstützung für Israel der entscheidende Faktor für die Fortsetzung der Aggression sei.

Er fügte hinzu: «Druck, Drohungen und Medienkampagnen können nicht dazu führen, dass wir unsere Prinzipien und Entscheidungen aufgeben, und die Konfrontation mit dem Feind beschränkt sich nicht auf den militärischen Aspekt.»

Al-Musawi erinnerte an die Meilensteine der Konfrontation mit den israelischen Besatzern von den 1980er Jahren über die Befreiung des Südlibanon im Jahr 2000 bis zum Julikrieg 2006 und erklärte, dass jede Phase des Rückzugs oder der Niederlage nicht das Ende des Konflikts bedeute.