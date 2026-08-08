Heftige Kämpfe im Süden von Idlib; Drei syrische Soldaten in Deir ez-Zor getötet und verletzt

dwesten Syriens sowie über die Tötung und Verletzung von drei Soldaten der „Jolani“-Armee in Deir ez-Zor im Osten Syriens.

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen berichtet, meldeten Nachrichtenquellen schwere Zusammenstöße zwischen den Kräften von „Jolani“ und unbekannten Personen am südlichen Stadtrand von Idlib.

Diese Quellen berichteten von der Verwundung eines der Kämpfer der „Jolani“-Kräfte während dieser Zusammenstöße.

Gleichzeitig meldete die Agentur SANA unter Berufung auf Quellen, die dem syrischen Verteidigungsministerium nahestehen, die Tötung eines Soldaten der „Jolani“-Armee und die Verwundung von zwei weiteren bei einem Angriff unbekannter Personen in der neuen Siedlung Al-Bakara im Osten von Deir ez-Zor.

Dieses syrische Medium übermittelte keine weiteren Einzelheiten.

Unterdessen berichtete der Sender Al-Akhbariya über die fortgesetzten Bewegungen der Armee des israelischen Regimes im Süden Syriens und erklärte, dass die Besatzungssoldaten einen jungen Mann bei einem Überfall auf einige Häuser am Rande der Siedlung Jabata al-Khashab im nördlichen Vorort von Quneitra festgenommen hätten.