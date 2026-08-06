Fortgesetzte Verstöße gegen die Waffenruhe im Südlibanon; israelischer Luftangriff auf die Ortschaft „Al-Mansuri“

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Manar berichtet, dauern die Verstöße gegen die Waffenruhe und die aggressiven Handlungen des zionistischen Regimes im Südlibanon an.

Berichten zufolge erklärte die offizielle libanesische Nachrichtenagentur, dass das Besatzungsregime die Ortschaft Al-Mansuri im Bezirk Tyros mit einer Serie von Luftangriffen angegriffen habe.

Nach Angaben lokaler Quellen hat das zionistische Regime innerhalb einer Stunde zweimal Luftangriffe auf die Ortschaft Al-Mansuri im Bezirk Tyros im Südlibanon geflogen.

Libanesische Quellen teilten außerdem mit, dass die Besatzungsarmee die Ortschaft Hadatha im Südlibanon mit schweren Waffen heftig beschossen habe.

Die Armee des zionistischen Regimes behauptete in einer Erklärung, in den vergangenen Stunden militärische Infrastrukturen der Hisbollah im Südlibanon angegriffen zu haben; diese Angriffe seien die Reaktion auf die Tötung zweier israelischer Soldaten und die Verwundung von vier weiteren durch eine Explosion in der Umgebung der Ortschaft Majdal Zun gewesen.

Die Besatzungsarmee erklärte, sie habe Munitionslager, ein Kommandozentrum und militärische Infrastrukturen der Hisbollah getroffen und werde ihre Präsenz in der Sicherheitszone im Südlibanon fortsetzen.

Diese Entwicklungen finden statt, während das libanesische Gesundheitsministerium mitteilte, dass bei den nächtlichen Luftangriffen Israels auf die Ortschaft Burj ash-Shimali im Südlibanon acht Personen verletzt wurden.