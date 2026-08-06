Die Türkei erklärt sich bereit, die Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA zu unterstützen

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf RIA Nowosti berichtet, äußerte der türkische Außenminister die Hoffnung auf eine möglichst baldige Öffnung der Straße von Hormus.

Berichten zufolge erklärte Hakan Fidan auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem syrischen Amtskollegen in Ankara außerdem, dass sein Land bereit sei, jede erforderliche Unterstützung für die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran zu leisten.

Er behauptete zudem, dass in anderen Fragen über die Straße von Hormus hinaus, insbesondere in der Nuklearfrage, bereits konkrete grundsätzliche Einigungen zwischen dem Iran und den USA erzielt worden seien, jedoch zunächst das Problem der Straße von Hormus gelöst werden müsse.

Laut dem türkischen Außenminister könne, wenn die USA und der Iran dies wünschen, eine dauerhafte Einigung zwischen beiden Seiten erzielt werden.