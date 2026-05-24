Premierminister Pakistans: Wir setzen unsere Bemühungen zur Verwirklichung des Friedens fort

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al-Mayadeen erklärte Shehbaz Sharif, Premierminister Pakistans, zu den neuesten Entwicklungen der Vermittlungsbemühungen seines Landes: „Islamabad wird seine Bemühungen auf dem Weg zur Friedensverwirklichung fortsetzen, und wir hoffen, bald die nächste Gesprächsrunde ausrichten zu können.“

Er gab auch bekannt, dass der Vertreter Pakistans bei einem Telefonat mit Donald Trump, dem Präsidenten der USA, Feldmarschall Asim Munir, der Oberbefehlshaber der pakistanischen Armee, gewesen sei.

Abschließend sagte der Premierminister Pakistans: „Ich gratuliere Präsident Trump zu seinen außergewöhnlichen Bemühungen um die Verwirklichung des Friedens.“