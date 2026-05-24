Kongressabgeordnete: Trump vertuschte den größten Sexskandal der US-Geschichte

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA schrieb Melanie Stansbury, Mitglied des US-Kongresses, in einer Nachricht auf der Social-Media-Plattform X in Anspielung auf Trumps Äußerungen im Weißen Haus: „Die Zitate stammen von derselben Person, die uns in illegale Kriege (amerikanisch-zionistische Aggression gegen den Iran) verwickelt, den größten Sexskandal der amerikanischen Geschichte vertuscht und versucht, das Geld der Steuerzahler für einen eine Milliarde Dollar teuren Ballsaal auszugeben.“

Die Kongressabgeordnete fügte hinzu: „Lassen Sie uns realistisch sein – diese Vorhersage kommt aus dem Inneren des Repräsentantenhauses. Das ist das Weiße Haus.“